Gettoni e indennità, esplode la bagarre 

La proposta di rinunciare ai gettoni di presenza e di tagliare le indennità innesca la bagarre nel Consiglio comunale di Quartucciu. «Avete aumentato le tasse e introdotto nuovi balzelli, con i risparmi possiamo aiutare i cittadini alle prese con i rincari nella pressione fiscale», la proposta di cinque consiglieri di minoranza. «La vostra è solo propaganda, proponete tagli per risparmiare però chiedete di istituire le commissioni e di comprare i tablet», la replica della maggioranza che ha bocciato la proposta.

Lo scontro

La mozione è approdata in Aula durante l’ultima riunione. Documento firmato da cinque esponenti dell’opposizione - Gruppo Misto e Quartucciu nel cuore - e presentato dal consigliere Giovanni Meloni: «La semplice rinuncia del gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli può generare sino a 8mila euro l’anno di risparmio», spiega, «se a questo aggiungiamo il taglio alle indennità di sindaco, assessori e presidente del Consiglio, si arriverebbe ad avere una somma importante». Risorse che, aggiunge Meloni, andrebbero a confluire «in un fondo dedicato in bilancio per finanziare attività e servizi di natura sociale».

Il primo cittadino

Polemico il sindaco Pietro Pisu. «Dai banchi della minoranza avete chiesto più volte di istituire le commissioni, che comporterebbero dei costi, e di acquistare dei tablet per i consiglieri», ricorda Pisu, «e ora venite a dirmi che dobbiamo risparmiare. Questa mozione non porta da nessuna parte, se qualcuno di noi vuol fare beneficenza può farla senza doverlo dire pubblicamente. Il nostro obiettivo da sempre è di amministrare la città, non di mettere da parte i soldi degli emolumenti percepiti per il ruolo che svolgiamo in Comune. Lo dimostra il fatto che i viaggi e i corsi di aggiornamento ce li paghiamo di tasca». Fra gli interventi quello del consigliere Franco Paderi, citato dal sindaco perché da anni propone l’acquisto dei tablet da dare a ciascun amministratore: «Sono stati chiesti per risparmiare sulla carta, e su una serie di procedure legate alla stampa delle pratiche», la risposta di Paderi.

Mozione bocciata

Un acceso botta e risposta durato quasi due ore. «Avete preso questa mozione come un’accusa, mentre voleva essere una proposta su cui ragionare», le parole di Michela Vacca, di Quartucciu nel cuore. «Una proposta che nasce a seguito delle lamentele dei cittadini per i rincari nella pressione fiscale». Alla fine la mozione è stata bocciata. «State facendo solo demagogia», la replica dai banchi della maggioranza di Adriano Piludu.

