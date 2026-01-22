VaiOnline
Serramanna.
23 gennaio 2026 alle 00:12

Gettoni di presenza, voto unanime in Consiglio comunale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A pochi giorni dall’approvazione della delibera con la quale la Giunta di Serramanna ha votato per mantenere inalterate le proprie indennità mensili, anche il Consiglio comunale si è espresso in merito. L’assemblea di via Serra, infatti, durante l’ultima seduta ha votato la determinazione per i gettoni di presenza che era stata inserita come primo punto all’ordine del giorno.

Nessuna variazione: questa la scelta unanime dei consiglieri presenti. Per il 2026 i consiglieri riceveranno un corrispettivo per la loro partecipazione alle sedute consiliari pari a 54 euro, la stessa cifra che era stata applicata nel corso del 2025.

Il gettone di presenza per i consiglieri comunali si conferma al massimo consentito dalle norme statali e regionali che prevedono per i comuni come Serramanna, compresi nella fascia tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, un gettone per l’effettiva partecipazione a ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni consiliari pari a 54 euro. Il Consiglio comunale ha dato atto altresì che, «qualora le risorse trasferite dalla Regione Sardegna, fossero per l’anno 2026 inferiori rispetto al 2025, si procederà a una nuova rideterminazione dell’ammontare del gettone di presenza». ( ig. pil. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia