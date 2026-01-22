Gettoni di presenza, voto unanime in Consiglio comunale 

A pochi giorni dall’approvazione della delibera con la quale la Giunta di Serramanna ha votato per mantenere inalterate le proprie indennità mensili, anche il Consiglio comunale si è espresso in merito. L’assemblea di via Serra, infatti, durante l’ultima seduta ha votato la determinazione per i gettoni di presenza che era stata inserita come primo punto all’ordine del giorno.

Nessuna variazione: questa la scelta unanime dei consiglieri presenti. Per il 2026 i consiglieri riceveranno un corrispettivo per la loro partecipazione alle sedute consiliari pari a 54 euro, la stessa cifra che era stata applicata nel corso del 2025.

Il gettone di presenza per i consiglieri comunali si conferma al massimo consentito dalle norme statali e regionali che prevedono per i comuni come Serramanna, compresi nella fascia tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, un gettone per l’effettiva partecipazione a ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni consiliari pari a 54 euro. Il Consiglio comunale ha dato atto altresì che, «qualora le risorse trasferite dalla Regione Sardegna, fossero per l’anno 2026 inferiori rispetto al 2025, si procederà a una nuova rideterminazione dell’ammontare del gettone di presenza». ( ig. pil. )

RIPRODUZIONE RISERVATA