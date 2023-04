Gettone, passa l’aumento 

E gettone di presenza fu. Passa a maggioranza, ieri nel Consiglio comunale di Sassari, il sospirato aumento per i consiglieri comunali stabilito dalla Regione nell’ultima finanziaria: prevede il ritocco a 150 euro lordi, dai circa 100 in auge da un ventennio, per le sedute del Consiglio comunale e per le commissioni il cui compenso, nel secondo caso, era fermo al palo dei 64 euro. Ma la consultazione porta con sé, oltre alla variazione di bilancio, anche il distinguo monetario causa delle discussioni tra maggioranza e opposizione allungatesi per circa due mesi. Una revisione al ribasso di 40 euro per i commissari, ratificata ieri da 17 voti a favore a fronte di 11 astensioni, oggetto di una contesa risolta dall’emendamento proposto dai civici in commissione bilancio due giorni fa. Centodieci euro quindi perché, come spiegato dagli estensori della modifica, «in commissione si lavora meno e non vogliamo pesare sulle casse comunali». Alleggerite in questo modo, secondo un calcolo di massima, dall’esborso di 65mila euro circa, detratti da quel computo inizialeAument di 190mila.

«Si arriva - spiega il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru - a stanziare 125mila, 85mila per i nostri consiglieri e 40mila per quelli della municipalità della Nurra». Ma non tutti concordano sul taglio e i dissenzienti albergano pure nella compagine vincitrice delle ultime comunali. «Io e Giancarlo Serra- afferma Cristian Luisi, componte del gruppo misto di maggioranza- abbiamo votato la variazione di bilancio ma non l’emendamento».

La querelle verte sulle paghe misere per i rappresentanti della collettività, «con guadagni da 300 euro mensili», aggiunge Luisi, «che manco in Ungheria». Anche perché sui cedolini delle indennità la cura dimagrante viene pure dalla voce “lordo”.

«Dai 150 euro- fa di conto Murru- bisogna togliere il 10 per cento come da legge Prodi del 2008. Aggiungendo le tasse si guadagneranno circa 100 euro netti per il Xonsiglio e 70 per le commissioni. Paghe tra l’altro non cumulabili». E non si sa fino a quando retroattive perché Cagliari deve ancora comunicare se farle partire dal primo gennaio, giorno dell’approvazione della finanziaria, o dal 23 febbraio, data della pubblicazione della stessa sul Buras. Intanto si lavora al regolamento per l’effettiva presenza durante le sedute: «C’è qualcuno- confida un consigliere- che appare un minuto, sparisce e prende i soldi». Ora è avvisato. (e. fl.)

