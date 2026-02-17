Gettate per strada le buste coi viveri per i poveri 

L’abbandono di bustoni colmi di rifiuti indifferenziati nelle strade della città, non è certo una novità. L’altro giorno però un passante, in un sacco nero abbandonato in via Cialdini, ha notato quello che nessuno si aspetterebbe.

Era un bustone carico di spesa, fornito probabilmente dalla Caritas o dai vincenziani con pacchi di pasta, biscotti, viveri vari e persino una colomba pasquale. Il tutto raccolto con amore e dedizione dai volontari per i bisognosi e gettato via invece da qualcuno di questi, come fosse spazzatura. L’amara scoperta è stata condivisa anche sui social nella pagina di un gruppo di cittadini quartesi dove un residente ha commentato con amarezza, «se non vi serve, lasciatela a chi ha davvero bisogno. Perché andate a chiedere se poi lo dovete buttare così?».

Non è la prima volta che si verificano episodi come questo. Qualche tempo fa altre buste piene di viveri, dal latte alla pasta, erano state gettate ancora intatte, tra via Vittorio Emanuele e via La Marmora nella piazzetta dove c’è Su Grifoni Mannu. Sono situazioni che lasciano molta amarezza se si considera il grande lavoro dei volontari. I vincenziani delle sette parrocchie cittadine seguono ad esempio 600 famiglie a cui periodicamente vengono portati pacchi di viveri. Gestiscono inoltre la mensa del viandante in via Montenegro dove c’è a disposizione anche l’Armadio del povero per il ritiro di abiti e biancheria e un servizio doccia.

