Gettata a terra e abusata per strada vicino al pub 

Modena. Stava tornando a casa, dopo una serata con gli amici in un pub, quando è stata aggredita alle spalle in mezzo alla strada, buttata a terra e poi abusata da uno sconosciuto. Le grida della donna hanno attirato l’attenzione di alcune avventori di un locale vicino e l’aggressore è fuggito nel buio. Il fatto è avvenuto alle 22,30 di mercoledì a Vignola, ieri erano ancora in corso ricerche e indagini dei carabinieri per individuare il responsabile, descritto come un giovane, probabilmente nordafricano. Si stanno visionando le immagini delle telecamere della zona, sperando di arrivare presto un’identificazione. Tutto è successo in breve tempo, in una zona piuttosto frequentata. La vittima, 30 anni, è stata portata in ospedale e sottoposta al protocollo per le violenze sessuali. Nella caduta sull’asfalto e nella lotta con l’uomo, che è riuscita a colpire, ha riportato lesioni medicate al pronto soccorso. Poi, dopo la visita in ginecologia, è stata dimessa, ancora sotto choc. La sindaca di Vignola, Emilia Muratori, la vorrebbe incontrare: «Siamo molto preoccupati. Esprimiamo anzitutto sincera vicinanza e solidarietà alla ragazza vittima di questa aggressione: è del tutto inaccettabile che una giovane donna non possa girare sicura nella nostra città».

