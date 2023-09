Getta tra i rifiuti le ceneri della cugina 

Voleva liberare la casa che le sarebbe spettata in eredità dagli oggetti ormai vecchi appartenuti agli anziani zii, uno deceduto e l’altra ricoverata in una casa di riposo, ma ora rischia una condanna da due mesi a un anno di reclusione per aver cercato di disfarsi illecitamente delle ceneri della cugina. Una cagliaritana di 53 anni è stata denunciata a piede libero dai carabinieri per distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, al termine di una accurata indagine dei militari.

L’origine della vicenda

Il fascicolo con la notizia di reato è già arrivato in Procura. La vicenda è accaduta nelle scorse settimane, ma è trapelata solo adesso che gli accertamenti sono finiti e la donna deferita in stato di libertà. Tutto ha origine dalla tragedia che sette anni fa aveva colpito due coniugi cagliaritani, all’epoca entrambi quasi ottantenni, che avevano perso la figlia 46enne. Celebrato il funerale, il papà e la mamma avevano deciso di far cremare la donna, custodendo poi le ceneri a casa in un’apposita urna. Una legge del marzo 2001 permette di conservarle purché il contenitore sia di dimensioni contenute, incompatibili con l’idea di un mausoleo o di una tomba domestica.

Svuotare la casa

Per qualche anno i due anziani coniugi hanno vissuto nella loro casa, custodendo con amore le ceneri della figlia scomparsa. Poi il capofamiglia è morto e la moglie, che non stava più tanto bene, è stata presa in carico dai familiari più vicini e ricoverata in una Rsa. Tra coloro che erediteranno l’immobile nella quale ha vissuto la copia c’è una nipote, cugina coetanea della donna deceduta, che nelle scorse settimane ha deciso di liberare la casa da tutti gli arredi e gli oggetti ormai vecchi e non più utilizzabili. Insomma: c’era da svuotare l’appartamento e, per smaltire tutto, sono poi stati chiamati gli operatori della nettezza urbana che poi hanno ricevuto in consegna i rifiuti. Tra questi è stata messa anche l’urna che conteneva i resti della 46enne.

La denuncia

Uno degli addetti, a quanto pare, avrebbe notato lo scrigno in ceramica: ma alla richiesta di spiegazioni - stando agli accertamenti dei carabinieri - si sarebbe sentito dire dalla committente che le ceneri erano state già disperse da anni in mare e che c’era ora la necessità di smaltire quel contenitore. Una volta portato all’impianto, però, altri tecnici avrebbero dato l’allarme perché l’urna era ancora piena. Da qui la segnalazione ai militari e le indagini sfociate nella denuncia a piede libero. La legge, infatti, considera un reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.

