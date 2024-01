Getta la figlia dal primo piano, poi tenta il suicidio 

VENEZIA. Due tonfi nella notte; subito dopo, il pianto disperato di una bambina. È quanto hanno udito i residenti di un'arteria periferica di Cinto Caomaggiore (Venezia), paesino al confine tra Veneto e Friuli, poco prima della mezzanotte di giovedì. Si sono affacciati e hanno vistonel giardino un 43enne del posto, che pronunciava frasi sconnesse. Lì vicino la figlia di 5 anni, in lacrime, ferita alla testa.

La piccola stava trascorrendo alcuni giorni delle vacanze natalizie dal padre, poiché i genitori sono separati. L'ipotesi degli investigatori è che il papà abbia gettato nel vuoto la figlioletta dal terrazzo della propria abitazione, al primo piano. L'impatto al suolo sarebbe stato attutito dal giardino sottostante. Poi l'uomo si sarebbe buttato a sua volta, restando quasi illeso, salvo alcune contusioni. Sono arrivati i carabinieri di Portogruaro e hanno preso in custodia l'uomo, che non sembrava presente a se stesso, mentre un'ambulanza ha portato la bimba all'ospedale di Treviso: se la caverà in trenta giorni.

Il papà è stato portato dai militari dell'Arma all'ospedale di Pordenone dove è stato sottoposto ad accertamenti. Al termine del consulto psichiatrico, nei suoi confronti è scattato il fermo di polizia giudiziaria come indiziato di delitto, per tentato omicidio. L’uomo non era seguito dai servizi sociali e non aveva mai palesato problemi psicologici.

