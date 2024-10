Getta la droga nel wc: trentenne in manette con l’accusa di spaccio 

Vestiti firmati, vacanze in luoghi esclusivi ed orologi costosi: a mettere nei guai Ottavio Fadda, 30 anni di Pula, è stata l’ossessiva ostentazione di quello che, secondo gli investigatori della Squadra mobile di Cagliari, poteva permettersi grazie allo smercio di grosse partite di droga.

Le sue mosse, ma soprattutto il suo tenore di vita decisamente troppo alto erano finiti da tempo sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine: il sospetto che tutto quel lusso, spesso sbandierato sui socialnetwork, provenisse da attività illecite è stato fugato nei giorni scorsi, quando gli agenti hanno perquisito l’abitazione di Fadda. Alla vista della polizia il trentenne avrebbe anche cercato di sbarazzarsi di parte della droga custodita in casa gettandola nel wc, ma gli agenti sono comunque riusciti a recuperare 200 grammi di marijuana, 12 di cocaina e 16 di hashish. Gli agenti della Mobile hanno anche rinvenuto numerosi ritagli in plastica e materiale per il confezionamento in sottovuoto, compreso un taccuino dove venivano riportati nomi, numeri e conteggi di rilevanti somme di denaro, ritenute presumibilmente riconducibili alla vendita della droga sulla piazza locale.

Ottavio Fadda, difeso dall’avvocato Roberto Delogu, ieri mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari: il legale ha chiesto i termini a difesa e il giovane è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma. (i. m.)

