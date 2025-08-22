Getta il fratellino dall’auto in corsa 

Viterbo. A tre anni sgancia la cintura di sicurezza del fratellino di un anno più piccolo e apre la sua portiera, facendolo cadere dall’automobile in corsa. Sono gravi, ma non è a rischio di vita, le condizioni di un bambino di due anni ricoverato ora all’ospedale Gemelli di Roma. Alla guida, lungo una strada del Viterbese, c’era la madre dei due bambini, comprensibilmente scossa: «Non mi ero accorta che mio figlio stava slacciando la cinghia - avrebbe riferito subito dopo l’incidente - Solo quando ho sentito la portiera aprirsi mi sono resa conto di quello che stava accadendo, ma era già troppo tardi» per intervenire e garantire l’incolumità del figlio minore.

La cintura di sicurezza

Sul caso sta ora indagando la squadra mobile della Questura di Viterbo. La donna ha raccontato ai medici che, mentre viaggiavano su una strada provinciale, il figlio maggiore avrebbe sganciato la cinghia di sicurezza del seggiolone del fratellino e avrebbe addirittura aperto lo sportello della macchina. Da qui la caduta del piccolo dall’auto in corsa. Un urto con l’asfalto che avrebbe potuto facilmente avere conseguenze letali.

Il ricovero

La madre, terrorizzata, ha immediatamente portato il bimbo ferito all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove gli sono state riscontrate varie e importanti lesioni, compreso un grave trauma cranico. I sanitari della struttura viterbese, vista la gravità della situazione, lo hanno fatto trasportare in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma dove è tuttora ricoverato nel reparto di neurochirurgia infantile, con una probabile frattura dell’osso orbitario. Il piccolo fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Subito dopo l’incidente sono scattate le indagini, partite dal posto di polizia del pronto soccorso. La madre avrebbe ripetuto agli agenti arrivati sul posto sempre la stessa versione, e successivamente anche agli investigatori della squadra mobile subentrati nelle indagini. Lei era alla guida, il maggiore ha sganciato la cintura del minore, la portiera si è aperta e il bimbo è caduto dalla macchina. Anche se la dinamica sembra chiara, gli inquirenti come atto dovuto hanno lavorato tutta la notte, per fare luce sui più piccoli particolari che hanno portato alla caduta del bimbo. Sarebbero state ascoltate in nottata anche alcune altre persone, non è ancora chiaro a quale titolo coinvolte nella vicenda, ma tuttora la tesi della tragica fatalità rimane la più plausibile. Rimangono però dei punti oscuri: come mai la macchina non aveva un sistema di blocco di sicurezza delle portiere? E se c’era, perché non è entrato in funzione?

