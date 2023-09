«Gesù, perché proprio Davide?» Folla in chiesa per l’addio straziante al gigante buono morto sulla 195  

Il feretro arriva davanti alla parrocchia di San Giovanni Battista poco prima delle 15. Ad attenderlo, nel sagrato ricoperto da numerose composizioni di fiori bianchi, tantissimi giovani e le note di “All of me”, una canzone di John Legend, diffuse da un altoparlante. Quella di ieri è stata una giornata di dolore per la comunità di Pula, riunita nella parrocchia del paese per dare l’ultimo saluto al povero Davide Martini, il ventiquattrenne, originario di Tortolì ma da sempre residente nel paese, deceduto nel pomeriggio di domenica scorsa in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada Statale 195.

L’omelia

In chiesa, familiari e amici sono stretti intorno alla bara di legno chiaro, sormontata da una composizione di rose bianche. Il parroco, don Marcello Loi, ha iniziato la funzione con la lettura di un passo del Vangelo di Marco, sulla speranza della resurrezione. Al centro dell’omelia una domanda, la stessa che in tanti tra i presenti si pongono: «Gesù, perché Davide?». Don Marcello prosegue spiegando che Davide «ora può riabbracciare suo padre», defunto tempo fa. Poi il sacerdote si rivolge ai parenti del giovane, schiantati dal dolore, soprattutto alla mamma Daniela e alla sorella Alessia: «Cari familiari – ammette – non posso neanche avvicinarmi a immaginare il vostro dolore», infine condivide il ricordo con i numerosi amici presenti in chiesa: «Voi che gli avete voluto bene e avete goduto della sua amicizia, e lo avreste voluto ancora insieme con voi, fate tesoro della sua amicizia». I presenti, molti con gli occhi gonfi di lacrime, ascoltano in rispettoso silenzio.

Nel sagrato

Nel piazzale, tante persone che non hanno trovato posto all’interno della chiesa seguono le parole del rito attraverso gli altoparlanti. I tanti amici si abbracciano per farsi forza, per cercare di alleggerire il grande dolore per la perdita di un amico buono e sincero.

L’uscita della bara è seguita dal volo di decine di palloncini bianchi, rilasciati da alcuni giovani e inseguiti nella loro ascesa verso il cielo dalle note di un brano di Ludovico Einaudi, musicista caro al povero Davide.

Il feretro, sistemato al centro del sagrato, è circondato dai familiari e amici, stretti in un unico abbraccio. Per l’ultimo saluto è presente anche il cane di famiglia, Dana, accompagnato da Alessia, la sorella di Davide.

Il corteo funebre poi si avvia lentamente verso il cimitero cittadino, ultima dimora del giovane.

La tragedia

Domenica Davide, in sella alla sua Kawasaki, viaggiava in direzione Teulada. Lo scontro è avvenuto nei pressi del Fort Village, contro un pullman diretto a Cagliari. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo: il motociclista è morto sul colpo. La notizia della tragedia si era diffusa rapidamente nel paese, destando grande sconforto tra i tanti amici e conoscenti. A Pula Davide era stimato da tutti, per gli amici era “il gigante buono”. La sua è l’ennesima croce che viene piantata su questa strada, e Pula si ritrova a piangere un altro giovane, uno cui tutti, qui, volevano bene.

