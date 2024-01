Gesù Bambino di Praga in processione 

Festa ieri mattina a Sinnai in onore del “Gesù Bambino di Praga”. I ragazzi della parrocchia hanno portato in processione il piccolo simulacro in un clima di grande commozione. La processione si à snodata dalla chiesa parrocchiale di Santa Barbara attorno alla Piazza. Prima della processione padre Gabriele Biccai ha celebrato la messa.

La statuina originale è ospitata nell'omonima chiesa di Praga in stile primo barocco che risale al 1611 e che tra il 1634 ed il 1669 fu ristrutturata dall’ordine dei carmelitani, ordine al quale appartiene lo stesso parroco di Sinnai. La chiesa è conosciuta soprattutto per la statuetta del Gesù Bambino di Praga, proveniente dalla Spagna e donata ai Carmelitani da Polyxena di Lobkowicz (1628). Il Gesù Bambino ha a disposizione due corone e circa quarantasei vestitini che, secondo un’antica tradizione, vengono cambiati circa dieci volte l'anno, a seconda del periodo liturgico. (r. s.)

