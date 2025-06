«Gesto stupido, post scritto con l’IA» 

Fa retromarcia e chiede scusa, Stefano Addeo, il docente di tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli dopo la bufera che si è scatenata per il suo post nel quale augurava alla figlia della premier Giorgia Meloni di fare la stessa fine di Martina, la ragazza di 14 anni uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola.

Odio social sui ministri

«È stato un gesto stupido», dice l’insegnante che rivela di aver «chiesto supporto perfino all’intelligenza artificiale per comporre il post pubblicato sui miei profili social». Ieri anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiama la presidente del Consiglio e le esprime solidarietà per le minacce rivolte alla figlia Ginevra. Odio social che ha preso di mira anche i figli dei ministri Matteo Piantedosi, Antonio Tajani e Matteo Salvini, nei confronti dei quali è arrivata la solidarietà da tutta la maggioranza. «C’è un clima d’odio intollerabile», dice il ministro dei Trasporti. Anche Giorgia Meloni ha espresso la sua vicinanza parlando di un «fanatismo ideologico che ha superato ogni limite».

Interviene il Ministero

Nei confronti del docente, che Matteo Renzi chiede di licenziare, già domani potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari, come annunciato dal ministro Giuseppe Valditara. «È indispensabile che i docenti siano per primi sempre consapevoli della responsabilità e del valore sociale del loro ruolo: sanzioneremo quanti non sono degni di far parte della nostra scuola». E il prof potrebbe anche dover rispondere dei suoi gesti in tribunale. «È stato un gesto stupido, ho agito d’impulso», dice Addeo dopo la valanga di commenti e le prese di posizione del mondo politico nel condannare quanto scritto. «Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Sono stato superficiale e ho chiesto supporto perfino all’intelligenza artificiale per comporre il post pubblicato sui miei profili social. Un grave errore avere detto cose così nei riguardi di una bambina. Chiedo scusa. Mi rendo conto della gravità», ha aggiunto, «ma in classe non ho mai fatto politica. I miei studenti mi vogliono bene. Odio ogni forma di violenza, amo gli animali, faccio volontariato. È stato un errore», ribadisce probabilmente a conoscenza del fatto che potrebbero essere adottati provvedimenti nei suoi confronti e tenendo quindi a distinguere il suo impegno scolastico dalle affermazioni fatte sui social.

«Mai politica in classe»

Esaurita la parte delle scuse e il dietrofront (il post è stato cancellato), Addeo ribadisce però la sua posizione per quanto riguarda il giudizio sul governo Meloni, già in passato negativo: «Non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo. E non accetto che un insegnante debba condividere pedissequamente le idee del governo per essere ritenuto degno del suo ruolo. Ho cancellato il post non per paura, ma perché mi sono reso conto da solo che era sbagliato». Poi aggiunge di aver presentato una denuncia alla polizia postale perché avrebbe ricevuto «minacce di morte, insulti e lanci di pomodori contro le finestre di casa».

