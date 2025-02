«Gesto da condannare, solidarietà ai lavoratori» 

Il Comune di Orgosolo ha condannato fermamente l’attentato incendiario avvenuto nella notte, che ha distrutto sette mezzi della ditta San Germano, incaricata della gestione della raccolta differenziata ad Orgosolo, Oliena e Fonni. L’amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Mereu, ha espresso la sua «ferma condanna per l’ultimo gravissimo attentato incendiario» e ha manifestato «piena solidarietà ai dirigenti e ai lavoratori della San Germano per quanto accaduto». Inoltre, il Comune ha invitato i cittadini a non solo condannare l’atto, ma anche ad avere pazienza per il disservizio nella raccolta dei rifiuti nei prossimi giorni.

A causa dell’attentato, ieri la raccolta della plastica nelle zone di Paia ‘e Domos e Sa ‘e Jana non è stata completata, mentre la raccolta del cartone negli esercizi commerciali è saltata. Anche l’amministrazione comunale di Iglesias ha preso posizione attraverso le parole del vicesindaco Francesco Melis, che ha «condannato fermamente questi atti di vandalismo che minano anche la sicurezza dei nostri cittadini». Melis ha aggiunto che «le indagini sono in corso, ma posso rassicurare che i servizi continueranno secondo la programmazione». La dura condanna è arrivata anche dai sindacati. Gianluca Langiu, segretario regionale della Fit-Cisl, ha espresso «preoccupazione e sdegno per il gravissimo gesto» e ha manifestato solidarietà all’azienda e ai lavoratori. Langiu ha sottolineato: «Ci preoccupa questa escalation; siamo di fronte ad azioni criminali, che colpiscono diversi territori ma sono collegate tra loro, danneggiando le comunità coinvolte insieme alla San Germano». Il sindacato ha dichiarato di essere «vicino all’azienda e pronto a collaborare in ogni modo per difendere i posti di lavoro e la legalità». Anche Enrico Vidili, della Uil-Trasporti, e Salvatore Caddeo della Cgil-Fp Sud Occidentale hanno espresso la loro solidarietà, definendo l’attentato un «vile gesto», che crea «gravissimi problemi all’azienda, agli utenti e a tutti i lavoratori». I sindacali hanno ribadito il loro sostegno all’azienda, «sempre a favore dei lavoratori».

