Gestioni, bandi arenati in ufficio 

La speranza era che fosse pronta e affidata in tempo per l’avvio della nuova stagione sportiva. Invece la cittadella di Torangius, completata e presentata alla città a maggio, resta ancora senza gestore. Stessa sorte anche per la Scuola civica di musica, teatro “Garau” e l’Area grandi eventi di Torregrande.

Torangius

A fine agosto l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, garantiva: «Entro la prima settimana di settembre pubblicheremo il bando». Ma a metà mese la gara non c’è, e il complesso da sei ettari e mezzo, appena riqualificato, rimane desolatamente chiuso e a rischio raid vandalico. «Purtroppo è emersa la necessità di fare alcuni approfondimenti sulla normativa – spiega l’assessore – serve una delibera di indirizzi e subito dopo seguirà il bando». Il Comune punta a una concessione di dieci anni, rinnovabile per altri dieci, aperta a una platea ampia: società, cooperative, privati, singoli o associati. La scelta nasce dallo studio di fattibilità e dal piano economico commissionati dall’amministrazione, con l’obiettivo di garantire una gestione solida, dinamica e capace di valorizzare le competenze del territorio.

Dei sei ettari e mezzo complessivi, circa quattro e mezzo saranno messi a bando. All’interno, un’offerta sportiva di prim’ordine: un campo da basket, un campo da calcio a 5 con tribuna, spazi per beach tennis e volley, due campi da padel (uno coperto e uno scoperto), la pista di pattinaggio con tribuna, spogliatoi, zona fitness, aree picnic e spazi verdi. Per incentivare l’avvio, il primo anno la gestione sarà gratuita.

Scuola di musica

Ma quello di Torangius non è l’unico bando fermo. Anche la Scuola civica di musica attende un nuovo gestore. Durante l’ultima seduta consiliare la consigliera Francesca Marchi ha evidenziato la situazione: «Bene i dati positivi sull’aumento di iscritti e corsi. Il cambio di passo con il nuovo direttore ha dato nuova linfa ma in questo momento la Scuola civica non ha nessuno che la gestisca: è lo stesso direttore a raccogliere le iscrizioni».

Teatro Garau

Non va meglio sul fronte del teatro “Garau”. La gestione procede da tempo per proroghe, l’ultima delle quali scadrà a dicembre. Ad oggi, però, non c’è traccia di un bando. A provare a giustificare i ritardi è stato in Aula il sindaco, Massimiliano Sanna: «Per quanto riguarda la cultura c’è un’importante concentrazione di bandi».

Area grandi eventi

Ma nel frattempo cresce l’attesa anche per l’area grandi eventi: da tempo gli operai hanno lasciato il cantiere, eppure dell’iter per l’affidamento in concessione non vi è ancora traccia. Un mosaico di ritardi che rischia di trasformarsi in un freno per le politiche sportive e culturali cittadine: spazi riqualificati e strutture rinnovate attendono solo di essere messi a disposizione della comunità ma senza bandi rimangono sospesi, tra promesse e proroghe.

