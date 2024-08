«Gestione unica di bus e metro» 

Per il momento si tratta solo di un’ipotesi. Ancora tutta da valutare e discutere con la Regione (che, eventualmente, ci dovrà mettere i soldi). Massimo Zedda ne aveva già parlato in campagna elettorale, ora il sindaco rilancia davanti al Consiglio metropolitano l’idea: una gestione unica in carico al Ctm di bus e metropolitana e la necessità che l’azienda di trasporti partecipata del Comune colleghi Cagliari con tutti i 17 Comuni della Città metropolitana. L’obiettivo è per certi versi banale, strano quindi non averci pensato prima: ovvero, garantire un reale servizio di trasporto metropolitano, semplificando la vita a migliaia di viaggiatori. Ed è quello che Zedda ha detto in occasione dell’ultimo Consiglio metropolitano.

Scenari

Il primo “passaggio” in vista della creazione di un vero trasporto metropolitano sarebbe garantire il trasporto del Ctm in tutti i Comuni che fanno parte della Città metropolitana. Oggi, come noto, l’azienda può garantire collementi solo in nove Comuni (Cagliari, Quartu Sant'Elena, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Elmas, Assemini e Decimomannu) non per scelta del Ctm, naturalmente, ma perché il contratto di servizio con la Regione permette solo quelle tratte. «Valutiamo se chiedere un incontro alla presidente della Regione su una serie di temi, tra i quali l'erogazione di un servizio realmente metropolitano di trasporto pubblico», dice Zedda in Consiglio metropolitano. L’idea è «consentire al Ctm di arrivare in tutti i 17 Comuni della Città metropolitana, questo garantirebbe un’efficienza del sistema di trasporto. Cosa che oggi non accade», ribadisce il sindaco. E poi aggiunge: «Molti Comuni sono serviti da Arst, con tutte le difficoltà che conosciamo, mentre il Ctm, se venisse adeguatamente finanziato, potrebbe erogare un servizio di eccellenza».

Gli ostacoli

La legge regionale sul riordino delle autonomie locali, ormai all’ultimo miglio dopo aver superato lo scoglio della Corte Costituzionale, porterà i Comuni della Città metropolitana da 17 a 71 (su un versante fino a Sadali, sull’altro fino a Teulada) con notevoli cambiamenti dal punto di vista organizzativo, gestionale e finanziario. Se lo scenario sarà quello, «è inverosimile mandare a Sadali il Ctm, ed è impossibile gestire a livello metropolitano con la struttura che abbiamo una dimensione cosi estesa di confini che non guardano ai reali servizi metropolitani», dice Zedda.

Banalmente, il ragionamento è questo. «Per raggiungere Monserrato», da Pirri, «basta attraversare un marciapiede. Su Sadali è inverosimile erogare servizi metropolitani». Ma non solo. «In tutti i Comuni», i 17 di oggi della Città metropolitana, «esiste un pendolarismo quotidiano di varia natura», verso il Policlinico, verso l’aeroporto, solo per fare alcuni esempi, «da altre realtà più distanti», Sadali, appunto, «questa quotidianità di spostamento non c’è», dice ancora Zedda.

Integrazione

Un sistema di trasporto metropolitano efficiente dovrebbe passare anche per una gestione unica da parte del Ctm anche della metropolitana leggera. Parla esclusivamente di gestione e non di realizzazione dell’infrastruttura il sindaco, «perché non avremmo neppure le competenze tecniche. Ma sulla gestione sarebbe un reale servizio intermodale», dice ancora. Come? «Su tutto il tracciato della metropolitana, infatti, si potrebbe andare con navette per raggiungere le fermate della metro, dando così un servizio migliore di trasporto a 430mila abitanti nei 17 Comuni». L’idea è lanciata, il tavolo delle trattative con la Regione è aperto. ( ma. mad. )

