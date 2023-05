Gestione parcheggi a San Nicolò  

L’amministrazione comunale di Buggerru guidata dalla sindaca Laura Cappelli deve dare in gestione le aree dei parcheggi a pagamento limitrofe al litorale di san Nicolò. La concessione dovrà essere affidata per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre (compresi), per il biennio 2023–2024 e sarà prorogabile per due anni in base a diverse esigenze di convenienza e opportunità, sempre e comunque ( si legge nel bando ) da concordare preventivamente.

Il canone da corrispondere al Comune sarà di 30 mila euro (15 mila all’anno) e le domande vanno presentate entro le 10 del 9 giugno. Le imprese che partecipano dovranno essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e con il pagamento di eventuali canoni di locazione o concessione in essere con il Comunealla data di trasmissione dell’istanza. (fe. ma.)

