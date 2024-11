Gestione lunga per Montevecchio 

Cambierà la modalità di gestione per il patrimonio minerario di Montevecchio. Non si procederà più con gare annuali e rinnovi semestrali ma verrà introdotto un affidamento di durata più estesa, mirato a promuovere il sito e migliorare la pianificazione delle attività durante tutto l'anno. La nuova soluzione sarà adottata dopo il termine della concessione attuale, prevista alla fine della stagione turistica 2025.

Manuele Levanti, amministratore della ditta Lugori, che gestisce il compendio da 13 anni con numerose gare e rinnovi alle spalle, commenta il cambiamento recentemente approvato dal Consiglio comunale di Guspini: «Questa nuova tipologia di gestione è l'unica in grado di garantire una continuità programmatica, specialmente per un sito dove gli investimenti gravano sul concessionario».

Senza interruzioni

Secondo l’assessora alla Cultura, Francesca Tuveri, il servizio integrato di gestione, fruizione e valorizzazione del Compendio minerario di Montevecchio non subirà interruzioni: «L'attuale appalto scadrà alla fine della prossima estate. Gli uffici comunali predisporranno gli atti, inclusi il bando e l'aggiudicazione, con i tempi necessari a garantire la continuità del servizio. Non ci sarà dunque il rischio che i periodi più importanti dell'anno rimangano scoperti».

Le condizioni

Il nuovo affidamento avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo per altri due anni. Il soggetto gestore sarà remunerato interamente attraverso le entrate dei biglietti, trattenendo il 90 per degli incassi e versando il restante all’amministrazione, come già avviene nell’attuale gestione. «Questa modalità è vantaggiosa per il Comune», spiega Tuveri, evidenziando che la gestione a lungo termine permetterà una promozione più efficace del sito e una pianificazione stabile. «Il vincitore potrà stipulare impegni di lunga durata con scuole e gruppi, contribuendo a ridurre l'incertezza occupazionale del personale», aggiunge Levanti.

Il nuovo gestore avrà il compito di garantire l'apertura del compendio, anche su prenotazione, promuovere il sito, organizzare visite guidate ed eventi culturali, e curare la pulizia ordinaria. Le utenze, le pulizie straordinarie e quelle periodiche nel Palazzo della direzione resteranno a carico delle casse municipali.

Le presenze

Gli ingressi sono tornati ai livelli pre-pandemia: nel 2023 si sono registrati 9.500 visitatori, con un incasso di circa 113mila euro, di cui 17mila versati al Comune. Vista l’importanza del compendio per la cultura e il turismo locale, sono previsti nuovi interventi. È in fase di completamento un progetto che ha interessato il Palazzo della direzione e il piazzale Anglosarda, comprendente l'isolamento e la copertura dell'edificio e l'adeguamento di una via di fuga nel piazzale, oltre all'aggiornamento dell'impianto di riscaldamento dell'ex Mensa impiegati, che ospita l'Infopoint. «A breve – anticipa l’assessora – inizierà un altro intervento necessario, che riguarderà la sostituzione degli infissi della Direzione».

