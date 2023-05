Gestione e lavori in cimitero: servizi appaltati per due anni 

Poco meno di 160 mila euro per l’affidamento dei servizi cimiteriali per i prossimi due anni. A Serramanna il capo dell’area tecnica comunale ha indetto la nuova procedura negoziata per l’esternalizzazione del servizio di “apertura, chiusura e custodia del cimitero comunale, compresi i servizi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e manutenzione ordinaria”. La durata dell’affidamento è stata determinata in 24 mesi prorogabile, all’occorrenza, per altri sei mesi. Tutto in ossequio al progetto d’appalto redatto da uno dei tecnici comunali, composto dal capitolato d'appalto, planimetrie del cimitero, planimetria bagni e schema di contratto per una spesa complessiva stimata in 159.999 euro. (ig. pil.)

