Gestione di Montevecchio: «Finalmente almeno tre anni» 

Affidata la gestione del Compendio minerario di Montevecchio, a Guspini, alla cooperativa Lugori di Seui, vincitrice della procedura negoziata sulla piattaforma SardegnaCAT. La ditta si conferma quindi al timone delle strutture minerarie da oltre dieci anni. Il nuovo contratto, della durata di tre anni e rinnovabile di altri due, prevede un valore stimato di 290mila 500 euro, di cui circa 59mila 500 euro che torneranno al Comune come quota fissa delle entrate (17 percento degli incassi stimati). L’accordo prevede che la ditta, già attiva nella valorizzazione di beni culturali e ambientali, si occupi della fruizione pubblica, promozione turistica, manutenzione e attività culturali all’interno del sito ex minerario. L’affidamento pluriennale viene visto come una conquista, dato che le assegnazioni erano spesso più brevi. «Questo rappresenta un modo per dare continuità al servizio, alla programmazione e come sicurezza per i lavoratori, segnando una nuova fase nella gestione di uno dei luoghi simbolo della storia industriale sarda – – dichiara soddisfatto Manuele Levanti, rappresentante di Lugori –. Abbiamo finalmente la possibilità di programmare con più ampio respiro, anche per quanto riguarda le operazioni turistiche strutturate di valorizzazione della destinazione, perché abbiano una ricaduta pluriennale sul territorio».

