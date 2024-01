«Gestione dello stagno da rivedere» 

Con i suoi 2.288 ettari è tra i più vasti d’Europa. Nello stagno di Mar’e Pontis, a Cabras, ci lavorano però solo 125 pescatori consorziati. Quelli che invece lavorano in mare sono sempre 125, per un totale quindi di 250 operatori ufficiali. Poi ci sono gli abusivi, un centinaio in tutto, che agiscono la notte. Operatori esterni che, per un motivo o per un altro, non possono entrare nella laguna. Un problema che si ripercuote sul versante della legalità, ma anche economico e sociale del paese. Tanto che il sindaco cerca di porre un rimedio.

Le colpe

«Nello stagno di Cabras potrebbero lavorare molti più pescatori, anche chi continua a operare in maniera scorretta danneggiando i consorziati – sottolinea Andrea Abis - Evidentemente però ora lo stagno può dar da mangiare solo a questa cerchia di persone. Il motivo? Non produce come un tempo e le colpe sono da attribuire sia alla parte pubblica che a quella privata. Se la Regione intervenisse con una bonifica seria lo specchio d'acqua sarebbe sicuramente più sano, quindi più ricco di pesci. Ci sarebbe più reddito e più possibilità di accogliere operatori».

Le mancanze

Il sindaco però lancia anche delle proposte ai pescatori del Consorzio: «Dovrebbero stare al passo con i tempi. Non hanno mai organizzato ad esempio delle escursioni in acqua, eppure in estate i turisti accetterebbero questo tipo di proposta. Non esiste un’attività turistica legata al compendio. Ma sono indietro anche con la vendita dei prodotti: nel 2024 non possiamo pensare di vendere solo qualche pesce o accontentarci del fatturato dell'ittiturismo. Bisognerebbe offrire più “preparati”; con un’offerta migliore aumenterebbe il fatturato e quindi anche la possibilità di avere nello stagno più operatori. Lo stagno ha bisogno di una programmazione seria». Una curiosità: nel cartello in via Tharros, quello che indica la presenza della pescheria del Consorzio, si legge anche “gastronomia” anche se in realtà di cucinato non è stati mai venduto nulla.

Gli ultimi episodi

E mentre il presidente del Consorzio, Giuliano Cossu, preferisce non commentare, nello stagno continuano gli scontri tra operatori.

Diversi giorni fa sono intervenute anche le forze dell'ordine dopo che gli operatori esterni hanno segnalato alla Forestale che alcuni consorziati, a detta loro, stavano pescando le anguille pur non potendo. Ma hanno anche raccontato di non voler lavorare nello stagno legalmente perché non sono disposti a “pagare” per avere il posto di lavoro.

