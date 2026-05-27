Gestione dell’Exma, scoppia la polemica 

Per la maggioranza di centrosinistra si tratta di «una scelta strategica che apre una nuova fase nella valorizzazione del patrimonio culturale cittadino», fondata sulla collaborazione tra pubblico e privato e orientata alla tutela dell’interesse pubblico. Per il centrodestra «un errore politico e tecnico», sottolineato anche da Giuseppe Farris, consigliere di minoranza di CiviCa 2024, che parla di «procedura approvata in spregio alle più elementari norme di legge». Il futuro dell’Exma, dopo l’ok del Consiglio comunale al nuovo partenariato speciale pubblico-privato che affida per 25 anni la gestione (sotto l’egida del Comune) al progetto proposto a Teatro di Sardegna (capofila) e altri soggetti (Spazio Danza, Radio X, Area X, The Net Value), accende lo scontro a Palazzo Bacaredda.

Il progetto

Obiettivo del partenariato speciale il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali. Ecco perché Teatro di Sardegna si impegna a contrattualizzare 5 unità a tempo pieno e a disporre di personale proprio, realizzare investimenti strutturali (da completare entro il 2034), altri investimenti e manutenzioni, da condividere nel tavolo tecnico, per un valore di 1 milione di euro. «La scelta non rappresenta alcuna privatizzazione dell’Exma», sottolinea la presidente della commissione Cultura Marta Mereu. «Siamo invece di fronte a un modello nuovo e innovativo di corresponsabilità tra pubblico e privato finalizzato a garantire progettualità e nuove prospettive a uno dei principali centri culturali della città. Il partenariato speciale pubblico-privato rappresenta una vera svolta nell’innovazione delle politiche di gestione del patrimonio culturale». Il concetto lo ribadisce Laura Stochino (Sinistra Futura): «Si tratta di uno strumento innovativo che consente di mantenere il controllo pubblico garantendo allo stesso tempo stabilità, progettualità e valorizzazione culturale. Negli anni, molti modelli tradizionali di gestione hanno mostrato limiti, soprattutto di fronte alla complessità amministrativa e alla scarsità di risorse».

Per la maggioranza c’è anche già un primo risultato raggiunto: ovvero «la piena tutela dei lavoratori coinvolti, senza alcuna perdita di posti di lavoro». I dipendenti oggi dell’Exma andranno al Search che «diventa così il quarto polo culturale e museale comunale e sarà gestito per cinque mesi in attesa di un bando che prevederà una clausola sociale a tutela dei dipendenti».

Le critiche

«Per noi il partenariato speciale pubblico-privato è uno strumento utile, moderno e da valorizzare sempre di più anche a Cagliari, perché può contribuire a rendere più vivi, accessibili e sostenibili i beni culturali della città», premettono i consiglieri di centrodestra. «Proprio per questo, però, deve essere applicato con il massimo rigore, nel rispetto delle regole, della trasparenza, della concorrenza e della tutela del bene comune. Nel caso specifico, riteniamo sia stato commesso un errore di valutazione politica e tecnica. A questo si aggiunge l’assenza della clausola sociale, scelta che non condividiamo. Il nostro voto contrario», quindi, «non è contro il partenariato ma contro un modo sbagliato di utilizzarlo». ( ma. mad. )

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