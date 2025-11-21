Gestione delle risorse idriche, premiato il Comune 

Il Comune di Serrenti si è aggiudicato il premio “Water Management” di Bureau Veritas Italia, il riconoscimento promosso dalla Fondazione Sodalitas in favore delle città sostenibili. Il premio, conferito in ragione delle buone pratiche legate alla gestione responsabile dell’acqua, consentirà ai dipendenti comunali di beneficiare di vari corsi di formazione in tema di sostenibilità ambientale, sociale e qualità di governo.

Il progetto “L’acqua Condivisa” presentato dal Comune di Serrenti, consiste nel recupero e nell’utilizzo dell’acqua proveniente dalle falde acquifere attraverso l’interconnessione di alcuni pozzi antichi del paese. Acqua, che viene impiegata nelle piazze, nelle aree verdi delle scuole, nel parco comunale e in alcuni edifici pubblici, con l’obiettivo di risparmiare sugli allacci della rete idrica. «Partendo da un pozzo principale, storicamente mai a secco – spiega il tecnico comunale Maurizio Musio – abbiamo trasportato l’acqua su dei sottoservizi interrati in strada».

«Il progetto evidenzia come le risorse idriche arrivano alle piazze e agli edifici comunali, riducendo l’uso della rete tradizionale e i consumi energetici. Un passo concreto verso un modello urbano più green e attento alla gestione sostenibile delle risorse», aggiunge la Vicesindaca Maura Boi.

