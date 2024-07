Gestione delle risorse idriche: polemica infinita in Consiglio 

In attesa che l’Arera emetta il verdetto finale, l’ok preventivo dell’Egas sulla proroga (fino al 2030) della gestione autonoma dell’acqua produce uno scontro durissimo tra la sindaca e il gruppo di minoranza “Noi per Domusnovas”. Uno scontro combattuto a suon di video e volantini con letture del tutto opposte del parere preventivo appena emesso dall’Ente di governo dell’ambito.

In un lungo video sulla pagina facebook Comune di Domusnovas, Isangela Mascia parla di «risultato storico per il nostro paese, frutto di un lavoro di due anni condotto a testa bassa ed in silenzio anche grazie alla continua interlocuzione con i sovraenti, in particolare con l’Egas. Abbiamo detto che avremo fatto di tutto per mantenere l’autonomia idrica in capo alla controllata Domusacqua, e di tutto abbiamo fatto. Ci dispiace di aver deluso chi ha sperato che l’obiettivo non venisse raggiunto e attendo pubbliche scuse da chi ha detto che il sindaco aveva già deciso il passaggio ad Abbanoa e insinuato per due anni che ci sarebbero stati probabili licenziamenti tra i dipendenti delle partecipate. La nostra serietà è ampiamente dimostrata», chiude Mascia annunciando a breve un incontro pubblico sulla questione. «Saremmo molto contenti anche noi se si trattasse di una proroga “certa” ma in ogni caso tra 6 anni saremmo punto e a capo – replica il gruppo Noi per Domusnovas – se non fosse stato per la nostra insistenza il passaggio ad Abbanoa sarebbe stato certo. Si parla poi di due anni di lavoro in silenzio ma gli unici atti disponibili sono una richiesta del 2023 e una di proroga all’Egas del dicembre 2023. Una vittoria storica sarebbe stata quella di ottenere l’autonomia per sempre». La nota si chiude con un riassunto negativo delle cose fatte dalla maggioranza in questi tre anni.

