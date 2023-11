Gestione delle risorse idriche: «Conserviamo l’autonomia» 

Non c’è solo la curiosità di conoscere il nome della nuova assessora (in sostituzione di Francesca Locci), quello del nuovo consigliere che le subentrerà in surroga e sapere come verranno redistribuite deleghe importanti quali Bilancio e Programmazione: la seduta del Consiglio Comunale in programma oggi alle 18 è molto attesa anche perché, per la prima volta, consentirà di compiere un passo in avanti nella spinosa vicenda legata all’autonomia idrica, in scadenza a giugno 2024.

Nell’ordine del giorno della seduta figura, infatti, anche il punto “Gestione autonoma del servizio idrico. Atto di indirizzo”. «In sostanza - spiega la sindaca Isangela Mascia - chiederemo al consiglio comunale un mandato che impegni sindaco e giunta a compiere tutti i passi necessari per continuare a gestire in autonomia la nostra sorgente e l’erogazione dell’acqua a Domusnovas».

Qualcuno potrebbe obiettare che forse l’atto è tardivo dato che scadenza di giugno 2024 è nota da tanto tempo e si avvicina sempre di più. D’altronde, anche parte della minoranza ha più volte incalzato in questi mesi per sapere se era stato compiuto qualche passo in avanti. Ma la sindaca non ci sta: «Parliamo di una vicenda che è cominciata 40 anni fa. Ci sono voluti due anni per riassumerne i passi fondamentali, reperire gli atti amministrativi e poi avviare le interlocuzioni con gli enti preposti. In pratica stiamo affrontando una questione che nessuna amministrazione precedente ha voluto prendere in mano».

