Gestione dell’acqua, si spacca il Comitato 

Il Comitato Serramanna contro Abbanoa si divide sul futuro della gestione idrica del paese. La presidente Tifany Podda mantiene la speranza di evitare il passaggio del servizio dalla gestione comunale ad Abbanoa e attende risposte, scrive, “dai piani alti”; al tempo stesso Podda rende però le distanze da Giampiero Spada, membro di spicco del Comitato, che ha lanciato una petizione online per chiedere la sfiducia del sindaco Gabriele Littera (anche se la legge non contempla questo strumento come via legale per destituire un primo cittadino).

La linea Podda

Il dibattito a Serramanna si riaccende dopo che il sindaco Littera, rispondendo a un’interrogazione del consigliere di minoranza Carlo Pahler, ha confermato che il Comune sta dialogando con Abbanoa per il trasferimento della gestione. “Noi – scrive Podda – attendiamo risposte dai piani alti, dalla Regione. Risposte che ovviamente si fanno attendere. Il nostro interesse è sempre stato quello di mantenere autonoma la gestione dell’acqua. Ovviamente non nascondiamo il pensiero che si sia fatto ben poco perché questo avvenisse”.

Inoltre, la presidente boccia la petizione di Spada, spiegando che un’eventuale caduta dell’amministrazione “non farebbe altro che accelerare il passaggio in Abbanoa”.

Due anni di lotte

Negli ultimi due anni, per mantenere il servizio idrico autonomo, il Comitato si è battuto con manifestazioni, occupazioni del Municipio e marce di protesta. Tuttavia, l’Egas aveva già espresso un parere negativo sulla prosecuzione della gestione comunale e cinque mesi fa, in seguito alle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato sfavorevoli al Comune, ha imposto il trasferimento delle infrastrutture idriche e fognarie ad Abbanoa entro 30 giorni. Podda ammette che la decisione sembra ormai presa e affida le ultime speranze a un intervento della presidente della Regione.

La linea Spada

Intanto Giampiero Spada prende le distanze dalla linea ufficiale del Comitato. Secondo il numero due del Comitato Serramanna contro Abbanoa, in paese la gestione dell’acqua è stata superficiale fin dall’inizio e “quando ci si è resi conto del disastro, si è cercato solo di insabbiare la verità. Non possiamo più stare a guardare”. Quindi la proposta: organizzare una petizione popolare per chiedere la sfiducia dell’amministrazione comunale e un intervento della Regione.

Lo scontro tra le due posizioni segna una frattura interna al Comitato, mentre il passaggio ad Abbanoa sembra sempre più vicino.

