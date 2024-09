Gestione dell’acqua pubblica, percorso di fusione in discesa 

È in discesa il percorso per la fusione tra la controllata comunale Domuservizi Srl e la partecipata (80 per cento comunale) Domusacqua: «Il 17 settembre - ha comunicato la sindaca Isangela Mascia in Consiglio comunale - l’amministrazione ha acquisito le quote del socio minoritario della Domusacqua (la ditta Dario Locci) e figura ora come azionista unico della società che gestisce in autonomia il servizio idrico a Domusnovas. Il socio privato, che ringraziamo, si è dimostrato fedele alla parola data mostrando di anteporre l’interesse della comunità al proprio». L’acquisizione delle quote da parte del Comune spiana ora la strada alla fusione tra le due società domusnovesi, da anni minacciate dai dettami della Legge Madia sulle partecipate poiché nessuna delle due raggiunge il fatturato annuo di un milione di euro, requisito essenziale per la loro sussistenza. La sindaca lo evidenzia: «Siamo particolarmente orgogliosi di questo importante traguardo raggiunto dopo averci lavorato fin dall’inizio del mandato consiliare». Un traguardo dirimente anche per il mantenimento dell’autonomia idrica e condizionato al reperimento di 2,5 milioni entro il 2030 (fattore che convinto l’Egas in attesa del verdetto finale dell’Arera) per procedere alla distrettualizzazione della rete di distribuzione. Nella seduta è stato approvato anche il bilancio consolidato (3 astensioni in minoranza) del gruppo che presenta un risultato gestione di 258 mila euro e un utile d’esercizio negativo di 606 mila. (s. f.)

