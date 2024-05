Gestione dell’acqua, il caso diventa politico 

Sul tema della gestione del servizio idrico la minoranza consiliare di Serramanna chiede la convocazione del Consiglio comunale, in seduta aperta. La richiesta, firmata dai consiglieri del gruppo “Più Serramanna” (capogruppo Gigi Piano) e “Serramanna Futura” (Carlo Pahler), è l’ultimo sviluppo in ordine di tempo del caso che anima il dibattito nella cittadina da quasi due anni. Da quando l’Egas (Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna), a giugno 2022, aveva deliberato «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna». Una decisione che spediva Serramanna nell’orbita del gestore unico Abbanoa, alla quale l’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera si è opposto: prima con un ricorso al Tar (rigettato) e poi al Consiglio di Stato che ad oggi non si è ancora pronunciato.

Il dietrofront

A fare salire la tensione la decisione del Comune di Serramanna di chiedere un allaccio ad Abbanoa, con lo scopo dichiarato di garantire, davanti ai pozzi in agonia, «la continuità del servizio di adduzione della risorsa idrica a tutta la cittadinanza».

Il consigliere di minoranza Gigi Piano punta il dito su sindaco e assessori che gestirebbero personalmente i rifornimenti idrici di soccorso. «Sindaco e assessori vanno a portare l’acqua, con un'autobotte che non si capisce di chi sia. Con quale criterio viene fatto tutto ciò? Io sono scandalizzato», attacca Piano.

L’istanza

«Sono trascorsi due anni e mezzo dall’avvio della consiliatura e ad oggi nulla è stato fatto per risolvere il problema della carenza d’acqua decretando di fatto il passaggio al gestore unico regionale Abbanoa Spa. Il Consiglio comunale non è stato informato da diversi mesi su quanto sta accadendo in merito al ricorso nei confronti di Egas depositato al Consiglio di Stato e per quanto riguarda le restrizioni in atto relativamente alla distribuzione dell’acqua potabile, sfociate poi nella richiesta di attingimento a bocca di serbatoio ad Abbanoa» si legge nell’istanza dei gruppi di opposizione.

Il sindaco

Pronta la replica del sindaco di Serramanna Gabriele Littera. «Il Consiglio si può fare, non vedo problemi, ma quella del consigliere Piano è dietrologia. Io gli suggerisco però di tornare indietro agli ultimi vent’anni, che sono quelli che hanno determinato la situazione in cui siamo oggi. Io vado al concreto: non c’è nessun passaggio ad Abbanoa in questo momento, non ci sono bollette di Abbanoa in arrivo come dice qualcuno, e c’è un dato di fatto: che abbiamo risorsa idrica inferiore del 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e siamo alle porte dell’estate. Non si può pensare di girarsi dall’altra parte e far finta che questa situazione non esista, esiste ed è già grave e bisogna avere delle soluzioni da attuare. L’allaccio ad Abbanoa rappresenta un piano alternativo, una ulteriore fonte di approvvigionamento idrico, e rappresenta un soccorso idrico obbligatorio da parte del gestore: Abbanoa è obbligato a venire in nostro soccorso in questi casi e non riguarda solo noi: su 30 comuni che hanno la gestione autonoma 29, a parte Serramanna sono già collegati con Abbanoa da sempre».

RIPRODUZIONE RISERVATA