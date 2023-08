Gestione dell’acqua: «I siti sono tutelati» 

Per provare a conservare la gestione autonoma del servizio idrico, il Comune di Serramanna mette sul piatto la necropoli punico-romana di Su Fraigu e Sa Funtana Pubblica: carte da giocare nel confronto con l’Egas nella speranza di ottenere un dietrofront nella guerra dell’acqua dopo la sentenza con cui il Tar ha respinto il ricorso presentato dall’amministrazione municipale.

«La necropoli di Su Fraigu non è esattamente dove abbiamo i pozzi ma è nella zona», spiega il sindaco Gabriele Littera: «Sa Funtana Pubblica ha compiuto 70 anni e poiché chi l’ha realizzata non è più in vita è un sito tutelato. Questo certifica l'ubicazione delle nostri pozzi in aree sottoposte a tutela. Sul punto l’istruttoria dell’Egas è stata carente: occorreva verificare se esistevano siti di questo tipo».

Il sindaco di Serramanna, nel dibattito-acqua, non nasconde le carenze del servizio: «In rete – ammette – abbiamo poca pressione, lontana dalle 5 atmosfere che per noi sono fantascienza. Abbiamo molte perdite e, non lo scopriamo oggi, in molte parti del paese non arriva l'acqua».

«L’amministrazione ha fatto errori», attacca Tifany Podda, referente del comitato Serramanna contro Abbanoa: «Si è mossa in ritardo, fuori tempo massimo. La documentazione inviata all’Egas risulta incompleta. Il sindaco deve assumersi la responsabilità di dire: abbiamo sbagliato. Noi però vogliamo mantenere la nostra acqua e non ci fermiamo qua: chiederemo la convocazione di un Consiglio comunale aperto, e continueremo a manifestare: Abbanoa non deve entrare a Serrammanna».

