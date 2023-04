Gestione della darsena, polemiche  

Quella protocollata qualche giorno fa è una interrogazione destinata ad animare il dibattito in Consiglio comunale. ”Verifica gestione darsena, mancati introiti e bilancio in perdita”. I cinque consiglieri dei gruppi di opposizione Alessandro Naitana Salvatore Sanna (“Insieme si cambia”), Anna Maria Carlini (Fratelli d’Italia), Rosalia Acca, Claudia Mastinu (“Per Bosa”), chiedono questa volta al sindaco Piero Casula e all’assessore Silvano Cadoni di fare chiarezza sulle spese di gestione della struttura comunale. Considerato che, scrivono, “si sono verificate anomalie confermate anche dal riscontro della segretaria comunale, la quale chiedeva di annullare in autotutela la determinazione di affidamento della gestione”.

La richiesta

In particolare la minoranza chiede chiarezza su spese relative ad affidamenti diretti con un elenco abbastanza corposo. Andando in ordine si parte con la la società “Cantiere di Bosa Soc Coop.” che ha un affidamento per 6 mesi dei soli servizi portuali, non meglio specificati, per 73 mila euro. La minoranza chiede quali controlli e parametri abbia adottato il Comune per verificare il corretto svolgimento del servizio. Si va avanti con la "Vigilanza la Nuorese", affidataria dei servizi di vigilanza armata, fornitura e installazione dell’impianto di videosorveglianza, per un anno con un importo di 98 mila euro. In questo caso si segnala che non vi è traccia dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza e non è dato sapere quali controlli, in quali orari sono statieffettuati e quali sono le certificazioni dell’avvenuta prestazione resa dalla ditta incaricata. Ma non basta. La minoranza chiede ancora di conoscere particolari sull’affidamento alla “Biotoilette srl” del servizio di trasporto, posizionamento e collegamento fognario di due container box dall’ex mattatoio alla Darsena al costo di 488 mila euro. « Anche in questo caso – affermano dall’opposizione- non si è a conoscenza se tale installazione sia stata regolarmente autorizzata dagli enti competenti, compresi l’ufficio tecnico comunale». Si richiedono ancora informazioni del servizio assicurativo per la Darsena con pagamento premio di 881 mila euro, su quello antincendio e sicurezza per un costo di 724 mila euro.

Chiarimenti

L’interrogazione prosegue poi con la richiesta di chiarimenti sulle diverse spese sostenute e sugli incassi avvenuti per l’anno 2022, ma soprattutto pone dubbi sulla attuale gestione con una serie di interrogativi . «Chi la sta gestendo e in base a quali atti di affidamento? Chi incassa i denari per le operazioni di varo e alaggio e, in particolare se i servizi erogati in darsena risultano contabilizzati dall’amministrazione comunale ai proprietari delle imbarcazioni». Il sindaco Piero Casula, per ora si limita a rispondere: «Non ho ancora letto con attenzione l’interrogazione, mi riservo di intervenire anche se mi sembrano più questioni che interessano gli uffici».