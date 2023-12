Gestione della darsena, nuovo botta e risposta 

L’assessore alla Portualità Guglielmo Macchiavello replica sulle questioni legate alla gestione della darsena. «Legare l'argomento a un problema di pennarelli o di tariffe non riscosse – evidenzia l’assessore - in quanto ancora in corso, appare riduttivo. Sia chi ha presentato l'esposto contro la gara d'appalto o chi richiamandosi alla maggioranza che guida la Regione, ha possibilità di avere corrette informazioni, possiede tutte le notizie legate alla gestione dello specchio acqueo demaniale». Macchiavello entra poi nel dettaglio delle cifre. «Per il 2023 gli uffici hanno accertato per la darsena un introito di 300mila euro dei quali a oggi ne sono stati percepiti 186mila si ha ancora in corso tutti i pagamenti per i quali è stata riconosciuta la rateizzazione con scadenza fine febbraio 2024». Lo stesso assessore fa poi i confronti con quanto incassato nel 2022. «In quell’anno – sottolinea- il Comune ha incassato 155mila euro per i soli secondi sei mesi dopo l'uscita dei precedenti gestori. Mi sembra che ci sia veramente poco da prospettare danni erariali».

Intanto domenica scadrà la concessione da parte della Regione e, dopo una serie di incontri e verifiche con l'assessorato Enti locali, ancora non è ben delineata la metodologia per il rinnovo. ( s. c. )

