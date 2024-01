Gestione della darsena, bando in alto mare 

Scaduta il 31 dicembre 2023 la concessione da parte della Regione, per la gestione della darsena bisognerà accelerare i tempi. Cosa non semplicissima sia perché le elezioni comunali sono ormai alle porte e sia soprattutto per le oggettive difficoltà tecniche, che non nasconde lo stesso assessore alla Portualità, Guglielmo Macchiavello.

Le verifiche

«Dopo una serie di incontri e verifiche nell’assessorato regionale agli Enti locali – evidenzia l’assessore - non è ancora ben delineata la metodologia per il rinnovo. Di fronte a questa situazione e all'annullamento della gara d'appalto stiamo facendo un ragionamento più ampio. Crediamo che la portualità nautica fluviale possa diventare un elemento fondamentale nello sviluppo economico della città e, pertanto, troviamo riduttivo limitarla ad un semplice appalto di gestione di 240 posti barca». Considerato il fatto che il Comune nella darsena ha investito ingenti risorse tra espropri, scavi nello spazio fronte fiume e anche per le infrastrutture, l’amministrazione intende lavorare per un deciso salto di qualità.

L’obiettivo

«Abbiamo avviato – sottolinea Macchiavello - l'esame per vedere la portualità nautica fluviale come un grande project financing che coinvolga la darsena, le aree comunali di fronte e alcune delle zone in località Campu ‘e Mare, ipotizzando una ricettività che arrivi ad almeno 400 posti barca, razionalmente distribuiti e un’ampia area di servizio per alaggio e rimessaggio. Una ipotesi che potrà essere in grado di produrre effetti non solo per la città, ma benefici per tutti quei privati che vorranno consorziarsi per un’offerta unica o che, addirittura, avranno la capacità imprenditoriale, gestionale ed economica per diventare proponenti del project financing».

La delusione

Sulla programmazione futura immaginata dal Comune, arriva però la bocciatura secca da parte della Nautica Pinna che con l’amministrazione ha un conto in sospeso dopo lo stop imposto dal Tar in seguito al ricorso da parte della stessa azienda. «Rimango deluso e sconcertato – afferma Daniel Pinna - L’assessore Macchiavello giustifica infatti il fallimento da oltre 20 anni della gestione di 240 posti barca con il sogno di realizzarne 400. In attesa che il suo pensiero si concretizzi, si continuano a sprecare risorse pubbliche. Ho a cuore la mia città – conclude Pinna - e se mi accorgo che i soldi pubblici vengono sprecati ho il dovere morale e civico di segnalarlo».

