Gestione del verde pubblico, in due anni 300mila euro 

L’amministrazione comunale ha avviato la procedura per affidare la gestione e manutenzione delle aree verdi per i prossimi due anni.

L’intervento, dal valore di circa 300mila euro, sarà affidato tramite gara aperta sulla piattaforma Sardegna Cat. Gli aggiudicatari dovranno occuparsi di parchi, giardini, aree alberate e spazi verdi con l’obiettivo di garantirne sicurezza, funzionalità e decoro. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta più vantaggiosa. Inutile sottolineare come l’aggiudicazione di questo servizio risulti di estrema importanza anche dal punto di vista turistico. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA