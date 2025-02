Gestione del verde, nuovo stop al servizio 

Nuovo stop alla manutenzione del verde a Selargius. Ancora una volta, a distanza di un anno circa, si presenta lo stesso disagio che aveva lasciato a casa i quattordici giardinieri che si occupano della cura del verde pubblico in città per quasi un mese: vecchio appalto scaduto, e affidamento del nuovo servizio pluriennale ancora da perfezionare. «Andava fatta una proroga d’urgenza come già fatto in passato, non si può lasciare un’intera città senza manutenzione dei parchi e cortili delle scuole», denuncia il consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni, «fra l’altro non possiamo ancora una volta lasciare i lavoratori senza stipendio». Il sindaco Gigi Concu minimizza: «Si tratta di pochi giorni, il tempo di concludere l’affidamento del nuovo servizio poi i giardinieri torneranno al lavoro».

È già successo

Era già successo durante la primavera dello scorso anno: manutenzione del verde stoppata perché non era stata fatta nei tempi la proroga, né tanto meno affidato il nuovo appalto comunale poi approvato in Giunta. Situazione di stallo durata ben 27 giorni e che, oltre agli inevitabili disagi negli spazi verdi della città, aveva lasciato a casa i giardinieri che al momento lavorano sotto la guida della cooperativa Primavera 83. Da sabato, 1 febbraio, stesso problema: i quattordici lavoratori hanno ricevuto la lettera di licenziamento e al momento non percepiscono nessun salario.

Con la preoccupazione che i tempi potrebbero prolungarsi esattamente come nel 2024. «È grave», ribadisce il consigliere Cioni, «rischiamo di avere di nuovo la città invasa dalle erbacce. Ma al di là del problema di decoro urbano, si tratta soprattutto di persone - alcuni sono padri di famiglia - che rimarranno di nuovo senza lavoro per chissà quanto tempo».

Il Comune accelera

In Comune si accelera per affidare il servizio in settimana. «Umanamente comprendo le preoccupazioni dei lavoratori e capisco che per molti di loro anche un solo giorno senza stipendio sia difficile», è la premessa del sindaco, «ma stiamo facendo il possibile perché il servizio riparta in tempi rapidi. L’ufficio appalti sta acquisendo gli ultimi documenti per ultimare le verifiche», spiega Concu, «chiusa questa fase obbligatoria tutti i giardinieri riprenderanno a lavorare».Nel frattempo - assicurano dal Comune - c’è la società San Germano, che si occupa dell’igiene urbana in città, a garantire la manutenzione del verde, mentre ai barracelli è stato affidato temporaneamente il compito di aprire e chiudere i parchi comunali. «L’auspicio è che si tratti davvero di pochi giorni come dice il sindaco», conclude Cioni, «in caso contrario i giardinieri sono pronti a far sentire il loro malcontento».

