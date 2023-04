Gestione del museo, il Tar boccia il ricorso 

La Memoria Storica, gestore dell’Antiquarium e di altri beni culturali prima del passaggio alla Fondazione Oristano (società in house del Comune) non ha diritto al risarcimento dei danni scaturito a seguito della delibera del 2019 con la quale il Consiglio comunale aveva deciso l’avvio della gestione integrata dei beni e della promozione turistica alla Fondazione.

La richiesta presentata dalla Memoria di 90mila euro è stata bocciata dal Tribunale amministrativo. Richiesta infondata per una serie di ragioni e in particolare la mancanza di condotta illecita da parte dell’amministrazione comunale, prova del danno e nesso causale tra il danno stesso e la condotta dell’amministrazione.

Secondo i giudici amministrativi il Comune poteva indire una gara pubblica o affidarla a una società in house come Fondazione Oristano. Il Tar dopo aver esaminato tutti i passaggi amministrativi e fatto cenno ai ripetuti contatti con l’Anac sull’iscrizione nelle società in house della Fondazione conclude riconoscendo legittimo l’affidamento e quindi conseguenza impossibile aderire alla richiesta del danno che la Memoria storica aveva valuto nel 10 per cento del fatturato

Una sentenza lunga e articolato contro la quale la Memoria Storica può ricorrere al Consiglio di Stato. ( a. m. )

