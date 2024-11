Gestione del minore in comunità, nuovo sistema informativo 

È stato presentato ieri mattina, alla presenza della procuratrice di Cagliari Anna Cau e degli assessori regionali agli Affari Generali Mariaelena Motzo e alla Sanità Armando Bartolazzi, il nuovo Sistema informativo per la Gestione del minore in comunità

Il sistema, è stato spiegato, «costituisce una grande innovazione nel campo della giustizia digitale, grazie alla sua capacità di mettere in comunicazione e integrare i flussi di lavoro di Amministrazioni dalle caratteristiche molto diverse – Procura, Comuni, Aziende sanitarie, Garante regionale per l’Infanzia - rendendo più rapido ed efficiente il lavoro delle Istituzioni a tutela delle persone più fragili.

Il software

Il progetto software è nato ed è stato sviluppato interamente in Sardegna da Aicof, azienda cagliaritana con 20 anni di attività nello sviluppo software che impiega oltre 80 giovani talenti.

In particolare, per la realizzazione del Sistema Informativo per la gestione del minore in comunità è stata sviluppata un’architettura cloud allo stato dell’arte, in grado di garantire massima efficienza ed elevati livelli di sicurezza, requisiti necessari in un campo di applicazione così delicato come la Giustizia digitale.

