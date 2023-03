Gestione del cimitero, sei coop in corsa per l’appalto triennale 

Sei cooperative in corsa per la nuova gestione del cimitero. Dopo il via all’appalto alcune settimane fa, ieri il Comune ha stilato la lista degli ammessi alla gara da 600mila euro per tre anni.

La nuova gestione dovrebbe partire a breve, con una serie di novità: oltre alle attività di routine previste da sempre - dalla cura del verde alle manutenzioni, sino alla custodia e pulizia - viene richiesta anche l’informatizzazione del cimitero. Nell’appalto è infatti previsto che «la ditta, entro i primi sei mesi dalla data di inizio del servizio, dovrà provvedere a predisporre tutto quanto occorra per una gestione informatizzata della struttura cimiteriale». Si va dal censimento di sepolture, loculi, campi di inumazione, colombari, monumenti e degli spazi verdi, alla «redazione di elaborati grafici coerenti con l’attuale assetto della struttura».

Fra i compiti c’è anche quello di individuare delle aree per realizzare edicole funerarie, di fatto dei piccoli templi che - oltre a ospitare loculi e ossari - avranno gli spazi da dedicare al raccoglimento dei parenti dei defunti che vanno a fare visita al proprio caro estinto. Dovrà inoltre essere creato e aggiornato anche un database topografico e georeferenziato, con tanto di censimento e informatizzazione di ogni singola sepoltura presente in cimitero. Nel frattempo proseguono i lavori per realizzare i nuovi loculi del primo lotto di ampliamento: 114 tombe che dovrebbero essere pronte fra meno di 10 giorni. Nei giorni scorsi - dopo settimane di stop - il Comune ha chiesto di accelerare i lavori per far fronte alla carenza di loculi.

RIPRODUZIONE RISERVATA