Gestione dei rifiuti, parola al Tar 

Gestione dei rifiuti, il Tar dice no all’attivazione anticipata del servizio di 7 giorni. Un nuovo provvedimento giudiziario sulla travagliata vicenda dell’appalto per il funzionamento dell’impianto dei rifiuti di Villacidro. Questa volta il contendere è sulle motivazioni aggiuntive al ricorso promosso da Mandala Ambiente contro il Consorzio industriale provinciale del Medio Campidano e la Centrale unica di committenza del Lago di Occhito, nei confronti di Tecnologie Ambientali che si è aggiudicato l’appalto. La ricorrente sostiene «l’illogicità dell’anticipo del servizio che potrebbe essere “travolta” dall’accoglimento della domanda cautelare». E con un decreto dei giorni scorsi, i giudici amministrativi «hanno ritenuto che le giustificazioni che stanno alla base dell’esecuzione anticipata, così come prospettate dal direttore generale del Consorzio con la determina impugnata del 9 febbraio, non sono preminenti rispetto alla controversia generale, la cui udienza in camera di consiglio è già fissata per il 25 febbraio». E così il Tar, accogliendo la richiesta di Mandala Ambiente, ha sospeso il provvedimento impugnato, di fatto congelando l’intera questione giuridica nella decisione finale dei prossimi giorni, con la sentenza sul ricorso in merito all’illegittimità dell’aggiudicazione della gara. L’appalto in questione, a inizio dello scorso anno. fu sospeso in autotutela in seguito a verifiche ispettive che, per il riavvio dell’impianto, imponevano lavori di manutenzione straordinaria, a dicembre la sentenza del Tar di annullamento della gara, troppo basso il prezzo. A gennaio si riparte, ancora davanti al Tar. ( s. r. )

