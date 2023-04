«Gestione dei fanghi, in due a processo» 

Per l'accusa la società che ha vinto l'appalto non avrebbe avuto a disposizione l'impianto di essiccamento dei fanghi. Per la difesa, invece, non era necessario possedere l'impianto al momento della gara, bensì poter disporre di uno laddove fosse stato necessario. Circostanza che, a quanto pare, non si sarebbe mai verificata.

Ruota su una presunta turbata libertà degli incanti l’inchiesta del pm Andrea Vacca sull’affidamento del servizio di raccolta, carico , trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione delle acque gestiti da Abbanoa. L’accusa ha chiesto il rinvio a giudizio di Salvatore Meloni, 47 anni di Sedilo, titolare della società che si è aggiudicato l'affidamento, e di Fiammetta Anna Paola Giannasi, 57 anni di San Sperate, dirigente del gestore unico regionale della risorsa idrica e responsabile del procedimento che riguardava l'assegnazione del servizio.

Diamentralmente opposte le posizioni del pm Vacca, che ha insistito con la richiesta del processo, e dei difensori Cristian Culeddu e Giorgio Loi per Meloni, e Massimiliano Ravenna per Giannasi. Ora spetterà al giudice Luca Melis, tra una settimana, il compito di decidere se mandare a processo i due imputati o proscioglierli da tutte le accuse.

Per la Procura ci sarebbe stata una colluzione tra il funzionario di Abbanoa e la società di Meloni, mentre la difesa ha insistito sul fatto che la procedura sia stata rispettata e che l'azienda avesse tutte le carte in regola per l’affidamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA