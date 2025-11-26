VaiOnline
Elmas.
27 novembre 2025 alle 00:18

Gestione degli impianti sportivi: la minoranza attacca la sindaca 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è stata una mancata “immediata eseguibilità” durante il Consiglio comunale che si è riunito ieri mattina a Elmas. Il punto all’ordine del giorno rimasto in sospeso è quello che prevedeva l’approvazione della relazione istruttoria per la concessione al “Tennis Club” della gestione dell’impianto sportivo in via dei Garofani per 15 anni. Tra gli astenuti il capogruppo di “Pd + Indipendenti” Giacomo Carta: «Anche stavolta non c’è stato coinvolgimento su un punto importante, che fa da precedente rispetto a ciò che si è fatto fino a oggi per la concessione delle strutture sportive comunali». Niente da dire, insomma, sulla scelta di dare in gestione l’impianto, ma sul metodo decisionale e sul procedimento adottato: «Anche noi, come il collega Argiolas, abbiamo dei dubbi sul fatto che un’istruttoria debba passare in Consiglio».

«Quando si cerca lo scontro a tutti i costi – replica la sindaca Maria Laura Orrù – ci si deve assumere delle responsabilità. Attaccare la sindaca con l’ormai consueto ritornello del mancato coinvolgimento, questa volta danneggia tutta la comunità. Così come ci si deve assumere la responsabilità di aver rifiutato un confronto sulla questione, come ha fatto il capogruppo di “Pd + Indipendenti”, quando l’ho incontrato. Inoltre l’indirizzo per la concessione per il tennis è contenuto in una delibera di Giunta approvata quando era assessore chi adesso protesta. Infine, per quanto riguarda i dubbi sul passaggio in Consiglio, le leggi non le invento io, sono chiare e vanno rispettate». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 