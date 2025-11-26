Gestione degli impianti sportivi: la minoranza attacca la sindaca 

C’è stata una mancata “immediata eseguibilità” durante il Consiglio comunale che si è riunito ieri mattina a Elmas. Il punto all’ordine del giorno rimasto in sospeso è quello che prevedeva l’approvazione della relazione istruttoria per la concessione al “Tennis Club” della gestione dell’impianto sportivo in via dei Garofani per 15 anni. Tra gli astenuti il capogruppo di “Pd + Indipendenti” Giacomo Carta: «Anche stavolta non c’è stato coinvolgimento su un punto importante, che fa da precedente rispetto a ciò che si è fatto fino a oggi per la concessione delle strutture sportive comunali». Niente da dire, insomma, sulla scelta di dare in gestione l’impianto, ma sul metodo decisionale e sul procedimento adottato: «Anche noi, come il collega Argiolas, abbiamo dei dubbi sul fatto che un’istruttoria debba passare in Consiglio».

«Quando si cerca lo scontro a tutti i costi – replica la sindaca Maria Laura Orrù – ci si deve assumere delle responsabilità. Attaccare la sindaca con l’ormai consueto ritornello del mancato coinvolgimento, questa volta danneggia tutta la comunità. Così come ci si deve assumere la responsabilità di aver rifiutato un confronto sulla questione, come ha fatto il capogruppo di “Pd + Indipendenti”, quando l’ho incontrato. Inoltre l’indirizzo per la concessione per il tennis è contenuto in una delibera di Giunta approvata quando era assessore chi adesso protesta. Infine, per quanto riguarda i dubbi sul passaggio in Consiglio, le leggi non le invento io, sono chiare e vanno rispettate». (sa. sa.)

