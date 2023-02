Gerusalemme, folla in piazza contro il governo 

Gerusalemme . Centomila manifestanti si sono radunati ieri d avanti alla Knesset per la protesta contro la legge di riforma giudiziaria avanzata dal premier Benyamin Netanyahu, mentre una Commissione dell'Assise ha approvato in prima lettura la parte iniziale della proposta, che affida al governo il pieno controllo sul comitato che seleziona i giudici.

Davanti alle furibonde proteste dell’opposizione, dal governo è arrivata una timida apertura sulla disponibilità a trattare, ma intanto Netanyahu accusa i capi dell'opposizione di «spingere intenzionalmente il Paese verso l'anarchia». Il tutto in una giornata in cui a Gerusalemme sono stati registrati altri due attacchi. Prima un 14enne palestinese ha ferito a coltellate un passante, un 17enne ebreo; fuggito, è stato catturato. Ieri sera altro raid. Un agente è stato accoltellato in maniera grave all'ingresso del campo profughi di Shuafat. Fermato un 14enne palestinese.

