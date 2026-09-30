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Ballao.
01 ottobre 2026 alle 00:13

Gerrei unito per le famiglie 

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Cinque Comuni del Gerrei uniscono le forze per provare ad ampliare i servizi dedicati a bambini e famiglie. Ballao, Armungia, San Nicolò Gerrei, Silius e Villasalto hanno scelto di partecipare in forma associata all’avviso nazionale “Crescere nei piccoli Comuni 2026”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia.

Il Consiglio comunale di Ballao ha approvato lo schema di convenzione e individuato il paese come ente capofila dell’iniziativa. Il bando, rivolto ai centri con meno di 5mila abitanti, mette a disposizione complessivamente 50 milioni di euro per rafforzare servizi educativi, sociali e di prossimità. I cinque Comuni hanno deciso di puntare sulla linea destinata ai minori fino ai 14 anni con attività educative, ricreative, culturali, sportive e di socializzazione. Ogni iniziativa dovrà coinvolgere almeno 15 bambini o ragazzi residenti. Ballao avrà il compito di coordinare la gestione delle attività e dell’eventuale finanziamento. La convenzione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti dei Comuni aderenti e Ballao è incaricato di trasmettere la manifestazione di interesse per conto dell’intero gruppo.

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