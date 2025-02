La Cdu/Csu di Friedrich Merz, cancelliere in pectore, vince le elezioni in Germania con quasi il 30 per cento. Seconda l’ultradestra di Alternative fur Deutschland, intorno al 20 per cento, che raddoppia i voti. Al terzo posto l’Spd di Olaf Scholz, cancelliere uscente, che perde il 10 per cento rispetto alle elezioni del 2021 e si ferma a poco più del 16: «Sconfitta storica».

