Germania ko, l’Italia avanza in semifinale 

Siviglia. Dopo nove anni, l’Italia femminile torna in semifinale nella Billie Jean King Cup (che allora, nel 2014, si chiamava Fed Cup). A Siviglia, le ragazze di Tahiana Garbin battono 3-0 la Germania e accedono alla Final 4, dove domani alle 10 affronteranno Slovenia o Australia. Da Torino, applaude anche il presidente federale Angelo Binaghi.

In Spagna, dopo la Francia, anche le tedesche si arrendono. Prima Martina Trevisan, n. 43 Wta, si sbarazza della tedesca Eva Lys (n.130 del ranking) in due set con il punteggio di 7-6, 6-1. Quindi, Jasmine Paolini completa l’opera dando all’Italia il punto che vale il successo nel girone, contro la tedesca Anna-Lena Friedsam, regolata per 6-3 6-2. A risultato acquisito, scende il campo il doppio con la stessa Friedsman e Laura Siegesmund (allenata dal suo compagno, Antonio Zucca e reduce dal successo in coppia con Zvonareva nelle Finals di Cancun) contro Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Le azzurre vincono bene il primo set, poi cedono al tie-break il secondo dopo aver servito sul 6-5. Si va al match tie-break nel quale la coppia italiana si impone per 6-4, 6-7, 11-9.

RIPRODUZIONE RISERVATA