Germania in crisi, crolla l’export sardo 

La Germania è in crisi: diminuiscono i consumi delle famiglie e l’export sardo crolla del 23,8 %. Ora la paura è che la recessione tedesca freni anche l'arrivo dei turisti tedeschi nell’Isola, dove, soprattutto nei cosiddetti “mesi spalla”, garantiscono mezzo milione di arrivi e 2 milioni e mezzo di presenze. A rivelarlo è l’ufficio studi di Confartigianato Sardegna che ha analizzato i dati Istat.

Timori

«Osserviamo con estrema attenzione l’andamento sia dell’economia tedesca sia quello dell’Unione Europea», affermano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, «due analoghe situazioni che stanno già frenando e lo faranno in futuro, l’export dei nostri prodotti, mettendo in crisi l’attività di tante piccole aziende che con ila Germania hanno trovato nuove e stabili vie commerciali».

Davanti a questo rallentamento, però, la Sardegna, negli ultimi 12 mesi, ha comunque piazzato nel Paese tedesco 50 milioni di euro di controvalore rappresentati da: alimentari e bevande per 15,8 milioni, prodotti chimici per 15,3 milioni, prodotti metalliferi per 9,3milioni, moda per 3,5 milioni, prodotti petroliferi per 3,4milioni. Ancora gomme, plastica, vetro e cemento per 3 milioni e apparecchiature elettriche per 1,7milioni più altre varie voci per il restante importo.

In bilico

«Il rapporto commerciale tra Germania e Italia è da sempre molto attivo – aggiungono Lai e Serra – sia per la qualità dei prodotti Made in Italy venduti a Berlino, sia per il “valore” dei servizi turistici offerti ai visitatori. Dall’agroalimentare, alla moda e al turismo, solo per fare qualche esempio, per la Sardegna lo scambio commerciale tedesco vale decine di milioni di euro. Abbiamo il timore che questa cifra, fra qualche mese, potrebbe essere fortemente a rischio»

L’analisi inoltre ha evidenziato come l’Isola sia l’ultima tra le regioni italiane per valore di esportazioni verso la Germania: dal Nord Sardegna sono stati spediti 21 milioni di euro di beni con un calo del 9,3%. Da Cagliari, invece, sono partiti 13 milioni di euro di prodotti con (-49,5%). Il Sud Sardegna ha esportato per 12 milioni di euro (-11,5%.) Solo Nuoro con 2 milioni di euro di prodotti (+12,9%) e da Oristano hanno varcato il mare 2 milioni di euro di controvalore ma con un trend negativo del 35,9%.



