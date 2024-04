Germania e Francia crescono poco, faro del fondo monetario sull’Europa 

Gli Stati Uniti corrono e trainano l’economia mondiale. L’Europa invece arranca alle prese con l’anemica crescita di Francia e Germania. Più lenta delle attese anche l’Italia, per la quale le stime del 2024 sono state confermate (+0,7%) mentre quelle per il prossimo anno sono state riviste al ribasso di 0,4 punti percentuali al +0,7%. Pur mostrandosi più ottimista che in passato, il Fondo Monetario Internazionale invita a non dimenticare i rischi esistenti, fra i quali le debolezze del settore immobiliare cinese, e ad agire per rafforzare l’economia che, seppur crescendo, si mantiene ben al di sotto degli standard storici. Eurolandia, secondo il Fondo, crescerà quest’anno dello 0,8% e il prossimo dell’1,5%, meno di quanto previsto in gennaio. A frenarla è la locomotiva tedesca che, dopo la contrazione dello 0,3% nel 2023, crescerà quest’anno solo dello 0,2%, per poi accelerare e segnare un aumento dell’1,3% nel 2025. Rivista anche la crescita della Francia che, nel 2024, segnerà un +0,7% e per il 2025 un +1,4%.

