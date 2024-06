Una famiglia di germani reali è stata salvata dai carabinieri al Poetto. Maschio, femmina e cinque pulcini nuotavano verso la riva in balia del mare mosso quando sono stati attaccati dai gabbiani.A notare la scena sono stati alcuni militari in servizio sul litorale, che sono riusciti a raggiungere subito i quattro pulcini e a trarli il salvo. I germani reali sono stati poi consegnati al Corpo Forestale che dopo averli curati li rimetteranno in libertà.

