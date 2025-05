«Geriatria, un reparto nell’ospedale» 

È arrivato ad Isili a metà mattinata il nuovo commissario della Asl di Cagliari Aldo Atzori. Una visita informale all’ospedale Giuseppe Calasanzio in compagnia del direttore sanitario della Asl Roberto Masazza, accompagnato poi dal direttore sanitario di Isili Sergio Laconi e dal direttore di distretto Lucia Cambilargiu. Ad accogliere i dirigenti il sindaco di Isili Luca Pilia, il vice sindaco Enrico Melis e l’assessore alla sanità Erica Faedda. Scopo della visita la conoscenza della struttura ospedaliera e soprattutto del suo stato di salute, per questo il neo commissario ha voluto interpellare direttamente coloro che qui lavorano ogni giorno.

Nei reparti

Il commissario Atzori si è spostato in ogni reparto, negli ambulatori, nel pronto soccorso raccogliendo le criticità non soltanto dell’ospedale ma anche della medicina di base. «Abbiamo apprezzato la sua presenza», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «e anche che il san Giuseppe sia stato la prima tappa delle sue visite, ha iniziato da un ospedale periferico dimostrando attenzione per l’entroterra».

Un sopralluogo che ha coinciso con lo spostamento del macchinario della tac per il quale sono stati impiegati dei mezzi pesanti ed è stato praticato un ampio foro nel muro dell’ospedale. «Un intervento – ha aggiunto Atzori – grazie alle risorse del Pnrr e che speriamo di concludere in tempi brevi, stiamo lavorando per prendere in carico i pazienti per gli esami diagnostici nel breve periodo in attesa del nuovo strumento».

Le criticità

Il sindaco di Isili, medici, infermieri e oss hanno fatto presente al commissario le criticità presenti nell’ospedale e le necessità primarie per poter continuare a lavorare con serenità offrendo la massima sicurezza ai cittadini. «Per il pronto soccorso – ha detto Pilia – pchiediamo il ripristino delle 24 ore, abbiamo sottolineato il problema della medicina, il reparto ha visto l’arrivo di due medici specializzandi ma è necessario adottare misure definitive». L’incontro ha comunque messo in luce anche le numerose professionalità presenti nella struttura e i servizi che stanno funzionando. «Si tratta», ha aggiunto Atzori, «di attività che sono già orientate vero un nuovo modello di gestione, cioè agiscono sulla base di una rete, comunque c’è la possibilità di potenziare questi aspetti e di potenziare i servizi come per esempio una lungodegenza, un reparto di geriatria che sono strettamente legati alla demografia del territorio». Resta comunque il problema di base che è quello della carenza di personale. Figure come medici e infermieri restano quelle più difficile da reperire, non solo per Isili. (s. g.)

