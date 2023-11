Geriatri, specializzazione in ospedale 

Il reparto di Geriatria all’ospedale di Isili è ormai una realtà. E i futuri specialisti delle patologie degli anziani si formeranno nel Sarcidano. I progetto nasce dall’accordo tra l’Asl 8 e l’Università degli studi di Cagliari. Nella prossima manovra di assestamento sarà previsto il finanziamento di 300mila euro per 15 anni. Un passo importante per ridisegnare il futuro dell’ospedale per il quale si è sempre temuta la chiusura.

L’annuncio

Il progetto è stato presentato ieri nell’aula magna del San Giuseppe dal direttore generale Marcello Tidore, presenti anche il pro rettore Giorgio La Nasa e Antonella Mandas, docente associata di Medicina interna. «L’Università», ha detto il Tidore, «avrà presso questo presidio una struttura esclusiva, coloro che vorranno specializzarsi in geriatria lo faranno qui, la nostra scommessa è riempire la struttura di giovani e far capire ai futuri geriatri che qui si può lavorare».

L’Ateneo

L’università è pronta a cominciare questa avventura per la formazione dei propri studenti. «Questa iniziativa», ha detto La Nasa, «permetterà all’Università di andare sul territorio e di ottenere migliori risultati per i nostri ragazzi. Il geriatra è una figura importante della medicina interna, si sta facendo un investimento per la didattica».

Un investimento anche e soprattutto sulla cultura e per la lotta allo spopolamento. «Per noi è una grossa opportunità», ha aggiunto Antonella Mandas, «ci consente di mettere a punto un modello di assistenza innovativo, dalla presa in carico alla continuità assistenziale. La Sardegna ha il maggior numero di persone in età geriatrica, serve la modifica della gestione sociale e sanitaria dei pazienti». Un processo che mira a creare una sinergia fra tutti i servizi presenti nel presidio, dal Pronto soccorso ai vari reparti del San Giuseppe.

Le reazioni

Plauso per questa iniziativa da parte degli amministratori presenti. «Se si può presentare un progetto del genere», ha detto il consigliere regionale Gianni Tatti, «lo si deve anche a chi lavora qui. Si può fare medicina anche nelle zone interne, ma bisogna potenziare ciò c’è già». «I passi fatti», ha aggiunto Umberto Oppus presidente del distretto sanitario e sindaco di Mandas, «stanno dando i frutti, l’ospedale e il territorio cresceranno solo se trasmetteremo positività».

Soddisfatto il sindaco di Isili Luca Pilia: «Finalmente una buona notizia, siamo stati caparbi e abbiamo raggiunto l’obiettivo».

Non sono mancate richieste di chiarimento. «Si è parlato di anziani», ha detto Antonello Atzeni, sindaco di Nurri, «ma non di giovani come nel caso della medicina sportiva che non soddisfa le necessità del territorio». «È importante», ha detto Marco Lampis, sindaco di Escalaplano, «per la sanità pubblica avvicinarsi alle persone ma c’è bisogno di vicinanza nella quotidianità, ci sono problemi con i medici di base, con i punti prelievi».

Critiche sul funzionamento a orario ridotto del Pronto soccorso e sulle tante ore di specialistica scoperte. «La sanità», ha detto Tidore, «è in difficoltà in tutta la Sardegna, sicuramente qui siamo in controtendenza anche grazie alla collaborazione tra Asl e rappresentanti territoriali. Tanti medici sono arrivati, altri hanno rifiutato, noi continueremo perché vogliamo dimostrare che qui si può produrre sanità di alto livello». Assente per protesta il consigliere regionale Eugenio Lai: «Solo propaganda, l’ospedale è svuotato, il rispetto verso i cittadini prima di tutto».

