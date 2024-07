Geremeas, spiaggia pulita con il nuovo macchinario: i bagnanti applaudono 

Gradita sorpresa per i bagnanti di Geremeas e di Kal’e Moru: al loro arrivo ieri hanno trovato un arenile completamente ripulito e liscio quasi come un tappeto. Merito dell’erpice, il macchinario che la De Vizia, dopo l’ok del Comune, sta utilizzando in questi giorni nelle due zone più frequentate del litorale quartese. Il dispositivo viene collegato al pulispiaggia dotato di punte, che affondano nella sabbia e portano via tutta le scorie e nel contempo livellano tutto.

«Adesso possiamo stendere l’asciugamano senza problemi di ritrovarci sotto cocci di vetro o cose simili», dice un bagnante, Stefano Cocco, «dovrebbero usare lo stesso sistema anche in altre spiagge come ad esempio Is Mortorius e Capitana». L’intervento però non sarebbe fattibile in quelle zone, dove non può passare nemmeno il pulispiaggia. Negli arenili della costa infatti la De Vizia deve utilizzare un trattore più piccolo, in grado di passare tra le insenature. Pulispiaggia e trattori son invece usati al Poetto, dove le pulizie giornaliere, festivi compresi, hanno preso il via il primo maggio e andranno avanti, senza interruzione fino al 15 settembre. ( g. da. )

