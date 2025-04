Geppi e Mahmood: «Momento Videolina» 

«La lingua più musicale qual è? L’arabo? Il dialetto milanese? La lingua sarda?». Alla domanda di Geppi Cucciari, l’altra sera durante “Splendida cornice” su Rai 3, Mahmood, ospite della conduttrice cagliaritana, risponde così: «La lingua sarda. Posso dire che il sardo è un po’ più musicale dell’italiano, perché si avvicina un po’ allo spagnolo. E io mi sono sempre divertito da bambino a cantare le canzoni sarde, le filastrocche». E ancora: Geppi Cucciari: «Quale filastrocca conosci?» «Nanneddu meu, quella che mi cantavano sempre i miei». A questo punto Geppi Cucciari e Mahmood intonano insieme la canzone scritta dal poeta Peppino Mereu di Tonara a fine ‘800. E il pubblico in studio regala un applauso caldissimo.

«Questa è la puntata per Videolina», sorride la conduttrice. Durante la lunga “ospitata” di Mahmood (madre di Orosei, padre egiziano) aperta con l’interpretazione di “Spunta la luna dal monte” di Pierangelo Bertoli, rilanciata dall’autore con i Tazenda, cantata anche da Geppi Cucciari, sono emersi tanti aspetti della personalità dell’artista 2 volte vincitore del Festival di Sanremo. Incalzato dalla Cucciari, Mahmood ha raccontato anche della sua altezza: «Un metro e 82, su Wikipedia mi toglievano 2 centimetri, l’ho certificata in farmacia di Orosei». La conduttrice che ha anche testato il grado di sardità di Mamhood - con la domanda «Ia ti crieas crasa», con 4 opzioni, 1 giusta e 3 esilaranti – ha trovato nel corso della trasmissione una nuova definizione per l’artista sardo-egiziano con residenza milanese: un nuraghe fatto a piramide senza parcheggio.

